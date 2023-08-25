Можуть відмовити у надсиланні пакунка. "Укрпошта" ввела нові обмеження

Зазначається, що після ухвалення закону "Про поштовий зв’язок" внесли суттєві зміни до проєкту правил надання послуг поштового зв’язку та Порядку упакування поштових відправлень.

Що змінилося?

Граничні розміри та масу поштових відправлень буде визначати оператор поштового зв’язку відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів. З параметрами можна ознайомитися за посиланням.

Порядок упакування поштових відправлень теж визначатиме оператор поштового зв’язку. Він може відмовити відправнику у прийманні поштового відправлення, якщо його паковання не відповідає вимогам.

Так, не будуть прийматися поштові відправлення, упаковані у коробки зі звичайного картону (не гофрованого), з випуклими поверхнями, вм’ятинами, розривами (щілинами) та плямами, а також ті, які містять на пакуванні рекламу інших операторів поштового зв’язку.

У компанії підкреслюють важливість того, аби предмети, які вкладаються, не переміщувалися, не терлися та не билися одне об одне під час перевезення.

Так, для упакування поштових відправлень в "Укрпошті" використовують гофрокартонні коробки, тубуси, конверти, поліетиленові пакети, пакети з повітряною вставкою, поліпропіленові мішки тощо.

"Зазначимо, що бджоли не пересилаються. Є можливість відправляти лише бджолині матки за послугою "Укрпошта Експрес" з оголошеною цінністю 1 грн", - додають у компанії.

Оновлений порядок упакування поштових відправлень можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що з 1 липня "Укрпошта" більше не прийматиме та не доставлятиме бандеролі.

Окрім того, більшість відділень "Укрпошти" змінить графік роботи.

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