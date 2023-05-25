"Укрпошта" відмовиться від однієї з послуг

Державна компанія "Укрпошта" з 1 липня 2023 року більше не прийматиме та не доставлятиме бандеролі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрпошти".

Як повідомили в компанії, 25 травня 2023 року набрати чинності новий закон України "Про поштовий зв’язок".

"Однією зі змін, яка випливає із нового закону "Про поштовий зв’язок" та націлена на спрощення продуктової лінійки послуг поштового зв’язку - скасування бандеролей", - заявили в прес-службі.

"Укрпошта" звертається до клієнтів та закликає усіх, хто спеціально придбав марки для відправки бандеролей по Україні чи за кордон, використати їх до 1 липня.

Альтернатива бандеролям

За даними прес-служби, альтернативою бандеролям стануть листи, дрібні пакети та посилки. Доставка по Україні бандеролі вагою до 0,25 кг коштує стільки ж, скільки і доставка листа аналогічної маси, тобто 18 грн для непріоритетного та 22,5 грн для пріоритетного відправлення. Вартість листа та бандеролі вагою до 1 кг коштує 36 грн та 45 грн, а вагою до 2 кг - 48 та 60 грн відповідно.

Відміна бандеролей буде стосуватися і міжнародної доставки. "Укрпошта" з 1 квітня 2023 року запустила альтернативу у вигляді продукту "Дрібний пакет PRIME", який з 1 червня стане доступний і для США.

Поштова послуга розроблена спеціально для формату продажів в інтернеті і діє в 67 країнах, зокрема в Канаді, Великій Британії, Німеччині, Австралії, а з 01 червня в США. "Дрібний пакет PRIME" доставляється в поштову скриньку, обробляється в країні призначення в пріоритетному порядку та відстежується в усіх країнах мережі PRIME.

Вартість послуги дешевша на 8% порівняно з "Дрібний пакет рекомендований", який є популярним серед українських користувачів поштових послуг (послугою користується майже 80% відправників з України).