Могут отказать в отправке посылки. "Укрпочта" ввела новые ограничения

Отмечается, что при принятии закона "О почтовой связи" внесли существенные изменения в проект правил предоставления услуг почтовой связи и Порядка упаковки почтовых отправлений.

Что изменилось?

Предельные размеры и массу почтовых отправлений будет определять оператор почтовой связи в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов. С параметрами можно ознакомиться по ссылке.

Порядок упаковки почтовых отправлений будет определять оператор почтовой связи. Он может отказать отправителю в приеме почтового отправления, если его упаковка не отвечает требованиям.

Так, не будут приниматься почтовые отправления, упакованные в коробки из обычного картона (не гофрированного), с выпуклыми поверхностями, вмятинами, разрывами (щелями) и пятнами, а также содержащие на упаковке рекламу других операторов почтовой связи.

В компании подчеркивают важность того, чтобы предметы, которые вкладывают, не перемещались, не терлись и не бились друг о друга во время перевозки.

Так, для упаковки почтовых отправлений на "Укрпочте" используют гофрокартонные коробки, тубусы, конверты, полиэтиленовые пакеты, пакеты с воздушной вставкой, полипропиленовые мешки и т.д.

"Отметим, что пчелы не пересылаются. Есть возможность отправлять только пчелиные матки по услуге "Укрпочта Экспресс" с объявленной ценностью 1 грн", - добавляют в компании.

Обновленный порядок упаковки почтовых отправлений можно просмотреть по ссылке.

Напомним, что с 1 июля "Укрпочта" больше не будет принимать и доставлять бандероли.

Кроме того, большинство отделений "Укрпочты" изменит график работы.

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