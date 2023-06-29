Більшість відділень "Укрпошти" змінять графік роботи

"Укрпошта" змінює графіки роботи більшості відділень поштового зв’язку. З 1 липня вони працюватимуть максимально можливий час та будуть відкриті у вихідні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

Як зазначили в прес-службі, стандартизація режимів роботи відділень під потреби споживачів була започаткована ще у 2019 році, але з початком повномасштабного вторгнення у 2022 компанія зменшила час роботи відділень.

"Зараз "Укрпошта" готова до усіх викликів сьогодення і пропонує своїм клієнтам зрозумілі та передбачувані графіки роботи своїх відділень", - йдеться в повідомленні.

Нові графіки

За даними прес-служби, відділення поштового зв’язку, розташовані у торгових центрах та на територіях ринків, будуть відкриті для клієнтів згідно з графіком роботи конкретного торговельного центру або ринку.

Також "Укрпошта" поступово переглядає графіки робіт сільських стаціонарних відділень. Якщо раніше вони працювали 2-3 дні на тиждень, відтепер двері відділень будуть відкриті протягом 5 днів.

"Укрпошта" радить перед відвідуванням поштового відділення перевірити оновлений графік роботи відділень на сайті, у додатку "Укрпошти", в чат-боті або в контакт-центрі за номером 0 800 300 545

В "Укрпошті" заявили, що це не останнє оновлення графіків роботи відділень, оскільки мета компанії - максимально стандартизувати їх.