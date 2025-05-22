Можуть відмовити? Без яких документів отримати статус УБД точно не вийде

Чи є наказ по стройовій частині підставою для отримання статусу УБД

Згідно з інформацією Міноборони, накази по стройовій частині (накази командирів військових частин або керівників органів військового управління, у тому числі й тимчасово створених) не можуть бути підставою для видачі військовослужбовцям статусу УБД.

"Адже залучення особового складу до заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України наказами по стройовій частині не передбачене", - пояснили українцям.

Уточнюється, що зазначені накази регулюють виключно кадрові та адміністративні питання, зокрема:

зарахування/виключення військовослужбовців до/зі списків частини;

продовження строку військової служби чи контракту;

призначення, переміщення або звільнення з посад;

присвоєння або позбавлення військового звання;

облік часу перебування на лікуванні;

зміни персональних облікових даних;

вибуття у відрядження, відпустку, на навчання тощо.

Без яких документів статус УБД отримати точно не вдасться

У міністерстві нагадали, що отримати статус УБД можуть ті з військовослужбовців, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення:

оборони України;

захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України.

При цьому командир військової частини або органу військового управління впродовж 30 календарних днів з дня участі військовослужбовця у виконанні бойових (службових) завдань зобов'язаний подати на розгляд комісії відповідну довідку.

Наголошується, що така довідка видається на підставі не менш як одного з таких документів:

бойове донесення;

журнал бойових дій (оперативних завдань);

вахтовий журнал;

польотний лист;

книга служби;

наказ про залучення до відповідних заходів;

відомості про виконання розвідувальних заходів;

довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

Важливо, що у розділі довідки "перебування в районах ведення бойових дій" обов'язково мають бути зазначені конкретні області, райони, населені пункти, де військовослужбовець виконував службові або бойові завдання.

"Це необхідно для перевірки відповідності їх районам воєнних (бойових) дій відповідно до наказів головнокомандувача Збройних сил України", - підсумували в Міноборони.