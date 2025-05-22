Можуть відмовити? Без яких документів отримати статус УБД точно не вийде

У Міністерстві оборони України нагадали, без яких важливих документів військовослужбовці не зможуть отримати статус учасника бойових дій (УБД). Громадянам пояснили також, чи може наказ по стройовій частині бути підставою для його отримання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.
Згідно з інформацією Міноборони, накази по стройовій частині (накази командирів військових частин або керівників органів військового управління, у тому числі й тимчасово створених) не можуть бути підставою для видачі військовослужбовцям статусу УБД.
"Адже залучення особового складу до заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України наказами по стройовій частині не передбачене", - пояснили українцям.
Уточнюється, що зазначені накази регулюють виключно кадрові та адміністративні питання, зокрема:
У міністерстві нагадали, що отримати статус УБД можуть ті з військовослужбовців, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення:
При цьому командир військової частини або органу військового управління впродовж 30 календарних днів з дня участі військовослужбовця у виконанні бойових (службових) завдань зобов'язаний подати на розгляд комісії відповідну довідку.
Наголошується, що така довідка видається на підставі не менш як одного з таких документів:
Важливо, що у розділі довідки "перебування в районах ведення бойових дій" обов'язково мають бути зазначені конкретні області, райони, населені пункти, де військовослужбовець виконував службові або бойові завдання.
"Це необхідно для перевірки відповідності їх районам воєнних (бойових) дій відповідно до наказів головнокомандувача Збройних сил України", - підсумували в Міноборони.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можуть отримати статус УБД іноземці та особи без громадянства.
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