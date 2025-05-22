Могут отказать? Без каких документов получить статус УБД точно не получится

В Министерстве обороны Украины напомнили, без каких важных документов военнослужащие не смогут получить статус участника боевых действий (УБД). Гражданам объяснили также, может ли приказ по строевой части быть основанием для его получения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.
Согласно информации Минобороны, приказы по строевой части (приказы командиров воинских частей или руководителей органов военного управления, в том числе и временно созданных) не могут быть основанием для выдачи военнослужащим статуса УБД.
"Ведь привлечение личного состава к мероприятиям по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины приказами по строевой части не предусмотрено", - объяснили украинцам.
Уточняется, что указанные приказы регулируют исключительно кадровые и административные вопросы, в частности:
В министерстве напомнили, что получить статус УБД могут те из военнослужащих, которые принимали непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения:
При этом командир воинской части или органа военного управления в течение 30 календарных дней со дня участия военнослужащего в выполнении боевых (служебных) задач обязан представить на рассмотрение комиссии соответствующую справку.
Отмечается, что такая справка выдается на основании не менее одного из следующих документов:
Важно, что в разделе справки "пребывание в районах ведения боевых действий" обязательно должны быть указаны конкретные области, районы, населенные пункты, где военнослужащий выполнял служебные или боевые задачи.
"Это необходимо для проверки соответствия их районам военных (боевых) действий в соответствии с приказами главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - подытожили в Минобороны.
Напомним, ранее мы рассказывали, могут ли получить статус УБД иностранцы и лица без гражданства.
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