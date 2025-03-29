Як отримати статус УБД та відновити посвідчення: деталі

Військовослужбовці можуть отримати статус учасника бойових дій (УБД) через Єдиний реєстр ветеранів війни або Комісію з розгляду матеріалів. Якщо посвідчення УБД втрачене або пошкоджене, є прості кроки для його відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони .

Статус учасника бойових дій (УБД) є важливим документом для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях. Ось кілька основних кроків, як отримати цей статус в Україні.

Як отримати статус УБД

Цей процес автоматизований. Всі дані військовослужбовця вносяться до реєстру уповноваженою особою військової частини. Якщо дані відповідають вимогам, статус надається автоматично в режимі реального часу.

Якщо через реєстр неможливо отримати статус, можна звернутися до Комісії з питань розгляду матеріалів. Термін розгляду заяви - один місяць. Якщо рішення не задовольняє заявника, є можливість оскаржити його в адміністративному чи судовому порядку.

Для отримання статусу після звільнення потрібно зібрати документи, серед яких заява, копії паспорта, ідентифікаційного номера та дві фотокартки 3х4. Документи подають до ТЦК та СП, які надсилають запит до військової частини.

Відновлення посвідчення УБД

У разі втрати чи пошкодження посвідчення УБД потрібно подати заяву до поліції (у разі втрати) або подати пошкоджене посвідчення для відновлення. Всі документи надаються разом з двома фотокартками.

Отримання статусу УБД дає військовослужбовцям правові та соціальні гарантії, що підтверджують їхню участь у захисті Батьківщини.