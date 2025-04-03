Як статус учасника бойових дій вливає на розмір пенсії: пояснення ПФУ

Українці зі статусом учасника бойових дій (УБД) мають право на низку соціальних пільг. Це стосується і пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління Пенсійного фонду України ( ПФУ ) в Запорізькій області.

Як зазначили у фонді, до пенсії УБД встановлюються наступні доплати:

підвищення у розмірі 25 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (цей показник у 2025 році складає 2361 грн, тож сума підвищення пенсії становить 590,25 грн);

цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень за законом 2004 року.

"Загальний розмір пенсії для цієї категорії отримувачів з урахуванням усіх надбавок та підвищень має становити не менше, ніж 5528 гривень. Якщо її розмір нижчий, виплачується щомісячна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного рівня", - пояснили в фонді.

Доплата нараховується незалежно від виду пенсії, додали у ПФУ.

Статус УБД

Статус учасника бойових дій (УБД) в Україні - це офіційний статус, який надається особам, які брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань у складі Збройних сил України, інших військових формувань або правоохоронних органів під час збройних конфліктів чи бойових дій.

Особи зі статусом учасника бойових дій мають право на низку соціальних пільг.