Головна » Новини » У світі

Можуть примножити докази: у США виявили ще понад мільйон файлів Епштейна

Четвер 25 грудня 2025 01:25
Можуть примножити докази: у США виявили ще понад мільйон файлів Епштейна Фото: сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Міністерство юстиції США виявило ще понад мільйон документів, потенційно пов'язаних із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство юстиції США заявило, що ФБР і прокуратура в Мангеттені виявили понад мільйон додаткових документів, потенційно пов'язаних з Епштейном, не уточнивши, коли і як були знайдені ці документи.

Знахідка такого масиву документів затримує їхню повну публікацію на кілька тижнів. Згідно з офіційними даними, в цей час чиновники редагують деталі для захисту жертв.

"Наші юристи працюють цілодобово, щоб перевірити документи і внести необхідні за законом правки для захисту жертв, і ми опублікуємо документи якнайшвидше", - йдеться в заяві міністерства юстиції США.

"Через величезний обсяг матеріалів цей процес може зайняти ще кілька тижнів", - додали у відомстві.

Також відомо, що опубліковані досі документи містять великі правки. Як пише видання, це викликало невдоволення деяких республіканців і мало що зробило для розрядки скандалу, який "загрожує партії напередодні проміжних виборів 2026 року".

Справа Епштейна

Як відомо, адміністрація американського лідера Дональда Трампа почала публікувати файли у справі Джеффрі Епштейна - покійного фінансиста і сексуального злочинця, який товаришував із нинішнім президентом США в 1990-х роках.

Публікація файлів стала можлива завдяки ухваленому минулого місяця закону, чим займався Конгрес США.

Республіканці та демократи ухвалили цей закон, незважаючи на заперечення Трампа. Вони вимагали публікації всіх документів до 19 грудня, але допускаючи часткове редагування для захисту жертв.

Зазначимо, у нових матеріалах у справі Джеффрі Епштейна фігурує ім'я Дональда Трампа. У документах ідеться про його знайомство з 14-річною дівчиною на курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Однак в США помітили - Трамп нібито зник з нового масиву файлів Епштейна. Мова йде про кадр з архіву, на якому зображено фото теперішнього американського лідера.

