ua en ru
Чт, 25 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Могут приумножить доказательства: в США обнаружили еще более миллиона файлов Эпштейна

Четверг 25 декабря 2025 01:25
UA EN RU
Могут приумножить доказательства: в США обнаружили еще более миллиона файлов Эпштейна Фото: сексуальный преступник Джеффри Эпштейн (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Министерство юстиции США обнаружило еще более миллиона документов, потенциально связанных с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство юстиции США заявило, что ФБР и прокуратура в Манхэттене обнаружили более миллиона дополнительных документов, потенциально связанных с Эпштейном, не уточнив, когда и как были найдены эти документы.

Находка такого массива документов задерживает их полную публикацию на несколько недель. Согласно официальным данным, в это время чиновники редактируют детали для защиты жертв.

"Наши юристы работают круглосуточно, чтобы проверить документы и внести необходимые по закону правки для защиты жертв, и мы опубликуем документы как можно скорее", - говорится в заявлении министерства юстиции США.

"Из-за огромного объема материалов этот процесс может занять еще несколько недель", - добавили в ведомстве.

Также известно, что опубликованные до сих пор документы содержат обширные правки. Как пишет издание, это вызвало недовольство некоторых республиканцев и мало что сделало для разрядки скандала, "угрожающего партии в преддверии промежуточных выборов 2026 года".

Дело Эпштейна

Как известно, администрация американского лидера Дональда Трампа начала публиковать файлы по делу Джеффри Эпштейна - покойного финансиста и сексуального преступника, который дружил с нынешним президентом США в 1990-х годах.

Публикация файлов стала возможна благодаря принятому в прошлом месяце закону, чем занимался Конгресс США.

Республиканцы и демократы приняли этот закон, несмотря на возражения Трампа. Они требовали публикации всех документов к 19 декабря, но допуская частичное редактирование для защиты жертв.

Отметим, в новых материалах по делу Джеффри Эпштейна фигурирует имя Дональда Трампа. В документах говорится о его знакомстве с 14-летней девушкой на курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

Однако в США заметили - Трамп якобы исчез из нового массива файлов Эпштейна. Речь идет о кадре из архива, на котором изображены фото нынешнего американского лидера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
Новости
Ситуация на фронте: россиян отбивают от Купянска, Константиновку и Покровск штурмуют
Ситуация на фронте: россиян отбивают от Купянска, Константиновку и Покровск штурмуют
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну