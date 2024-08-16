Можуть долетіти до Москви та знищити Кримський міст: що відомо про ракети JASSM для F-16

Ракети JASSM, які Сполучені Штати Америки можуть передати Україні для F-16, зможуть долетіти до Москви, або знищити Кримський міст.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів експерт з авіації Валерій Романенко.

За словами Романенка, JASSM відрізняються від ATACMS. Адже ATACMS є балістичними ракетами, а JASSM - крилатими із зовсім іншою конструкцією та принципом дії. Він зауважив, що JASSM швидше схожі на британські Storm Shadow.

"Ракети JASSM - це аналог Storm Shadow. Однак F-16 не може нести Storm Shadow, але може нести дві ракети JASSM. У них елементи всі такі самі, така сама бойова частина. Але у JASSM більше дальність, вона сягає 370 км - це якщо мова лише звичайну JASSM, а якщо ті що зі збільшеною дальністю - там взагалі 900 км", - розповів Романенко.

На його думку, США можуть передати Україні ракети JASSM зі звичайною модифікацією. Це пов'язано з тим, що американці розуміють, що "у нас сверблять руки все ж таки вдарити по Москві чи по об'єктах РФ в тилу".

Романенко зауважив, що ракети JASSM мають системи, аналогічні до Storm Shadow. Тобто вони мінімально використовують супутникову навігацію. Тобто, якщо ракета відчуває перешкоди - вона переходить на орієнтування по місцевості. JASSM порівнює картинку на місцевості з комп'ютером і таким чином корегує свою орбіту.

Він розповів, що балістичні ракети можуть використовувати чисто інерційну систему, наприклад у ATACMS немає GPS. А от JASSM потрібно влучати в одну точку - тому вони мають систему корекції території, а на кінцевому етапі там є система донаведення на ціль і через це у них точність ураження 3-5 метрів.

"Якщо ми їх отримаємо з такою бойовою частиною як TAURUS чи Storm Shadow, то тоді Кримський міст будуть вже згадувати. Але якщо отримаємо з касетною бойовою частиною, то тоді аеродроми в Криму - там все частіше буде бавовна", - підкреслив експерт.

Що відомо про ракети JASSM

Ракети JASSM розробляє американська компанія Lockheed Martin, також відома виробництвом винищувачів F-35. Програму створення JASSM запустили в 1995 році після відмови від проекту AGM-137 TSSAM через його високу вартість.

Метою було створити малопомітну, високоточну ракету великої дальності, яка дозволяє атакувати без входження в зону дії ППО противника та має значно нижчу вартість у порівнянні з TSSAM.

У 2003 році було завершено стендові випробування ракети. Однак перші льотні випробування були аварійними через проблеми з двигуном та пусковим пристроєм.

Остаточно ракету допустили до військової експлуатації га літаках В-52 в жовтні 2003 року. А пізніше вона була інтегрована до ударних літаків, таких як F-16 та F-35.

Ці ракети мають на своєму озброєнні обмежено коло американських союзників: Польща, Австралія та Фінляндія. Однак Японія та Нідерланди вже підписали контракти щодо купівлі JASSM, а переговори про це ведуть також Німеччина, Греція, Румунія та Данія.

Перше використання JASSM

Вперше JASSM було застосовано під час ракетних ударів по Сирії 14 квітня 2018 року під час Громадянської війни в Сирії. Тоді два бомбардувальники B-1 Lancer випустили 19 ракет JASSM по трьох цільових об’єктах сирійського уряду.

У 2019 році ракети було використано під час рейду в Бариші для захоплення або вбивства тодішнього лідера терористичної організації Ісламська держава Іраку та Леванту (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді.

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