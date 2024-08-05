Нова ера авіації. Навіщо Україні F-16 і як літаки допоможуть у відбитті російських атак

З отриманням західних винищувачів F-16 розпочнеться нова ера української авіації. Ці літаки є універсальними та допоможуть виконати низку завдань, серед яких - посилення ППО, протидія ворожим носіям КАБів та завдання ударів по наземних об'єктах окупантів.

Детальніше про це, скільки винищувачів треба для закриття неба та чому саме F-16 потребує Україна - пояснив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна.

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Скільки F-16 треба Україні, аби закрити небо

Напередодні президент Володимир Зеленський, під час урочистостей з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ, презентував винищувачі F-16 в українському небі. Він наголосив, що західні літаки вже виконують завдання в Україні, але не уточнив які саме. На думку Олександра Мусієнка, загалом мова може йти про щонайменше три важливих стратегічних завдання. Перше - посилення протиповітряної оборони, друге - протидія носіям КАБів, третє завдання ударів по наземних об'єктах ворога,

За словами експерта, для того, щоб реалізувати ці три завдання одночасно, Україні необхідно отримати 120-130 літаків. Тобто ту приблизну кількість, яку раніше озвучував глава держави (мова йшла про 128 бортів).

"Це те, що потрібно нам зараз на додаток до того, що у нас є, аби ми могли говорити про закриття неба над територією України на додачу до комплексів ППО, які нам передають: Patriot, NASAMS і IRIS-T. Тобто за таких умов ми могли б контролювати повітряний простір України, включно з окупованою територією", - вважає Мусієнко.

Як винищувачі допоможуть на фронті та у відбитті ракетних атак

Стосовно того, як українські Сили оборони можуть застосовувати західні винищувачі на фронті, то тут мова може йти про завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях російської армії.

"Друге - це мати змогу завдавати удари ракетами дальністю на 500 км, це також можливість завдання ударів по ворогу ракетами Storm Shadow. І фактично це можливості протидіяти ворожій авіації й носіям КАБів за умови оснащення необхідними ракетами", - каже Мусієнко.

На думку експерта, сприяння F-16 у відбитті повітряних атак окупантів Україна може відчути вже зараз. Зокрема при ракетних обстрілах. Оскільки "будь-який літак як теоретично, так і практично може збивати ракети".

"Коли ворог залучає значну кількість своїх ракет, ми вже можемо говорити про те, що, наприклад, в небі над заходом України зможемо залучати більше F-16 для відбиття атак, а наземні комплекси перебазовувати в центр, на схід нашої держави, щоб там посилювати ППО", - припускає Мусієнко.

Таким чином, за його словами, Україна матиме в ще більше засобів захисту від крилатих ракет. Він пояснює, що балістику F-16 не збиває. Саме тому президент дав відповідне доручення головкому Олександру Сирському переформувати до кінця року систему протиповітряної оборони України.

Чи є альтернатива і які варіанти краще за F-16

При цьому співрозмовник акцентує, що не бачить альтернативи літакам F. Він підкреслив, що F-16 - це універсальний літак, який здатен нести дуже багато різних видів озброєння як для збиття повітряних цілей, так і для завдання наземних ударів.

"Для порівняння під крила F-16 підвішується ракет і бомб більше у 2, 5 рази, ніж під МіГ-29, які є на озброєнні Повітряних сил. Тому ця машина така універсальна і надійна. Крім того, F-16 маневровий та швидкий", - сказав Мусієнко.

До того ж до цих літаків є дуже багато запчастин, бо F-16 було виготовлено дуже багато. Тож їх можна швидко ремонтувати, плюс є дуже багато типів озброєння, які до них підходять. Все це в комплексі грає на користь саме цих винищувачів. Але, як каже співрозмовник, є варіанти й краще.

"Це F-35. Новіші літаки, п'яте покоління. Але треба розуміти, що це наступний етап. Зараз з F-16 розпочнеться нова ера нашої авіації. Тому що саме завдяки цим літакам ми остаточно і безповоротно переходимо на стандарти НАТО і рухаємося за тією ж схемою, тими дорогами, якими йшли країни Альянсу до свого переозброєння. І наступним етапом, якщо побачити в цих країнах, які зараз не використовують F-16 або відмовляються від них, вони всі купують F-35. Тому я думаю, що це теж наше майбутнє", - підсумував експерт.