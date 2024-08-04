F-16, які є в Україні, поки що недостатньо, але очікуємо на додаткові, - Зеленський

Тієї кількості літаків F-16 і пілотів, які є зараз в Україні, поки що недостатньо. Але Київ очікує на постачання додаткових винищувачів.

"Детально вам розказати, які завдання будуть виконувати чи вже виконували літаки F-16, я не маю права. Але у будь-якому випадку, поки що та кількість, які є в Україні, поки що та кількість пілотів, які навчені, цього ще не достатньо", - сказав він.

Водночас, за словами президента, позитив є в тому, що Україна очікує додаткову кількість F-16.

"Позитив є в тому, що багато наших хлопців зараз навчаються. Різні формати, різні стадії. Дуже вірю, що партнери зможуть це розширити - платформу навчання для наших пілотів, інженерів тощо", - зазначив Зеленський.