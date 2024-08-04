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F-16, які є в Україні, поки що недостатньо, але очікуємо на додаткові, - Зеленський

Україна, Неділя 04 серпня 2024 16:55
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F-16, які є в Україні, поки що недостатньо, але очікуємо на додаткові, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська, Віталій Носач

Тієї кількості літаків F-16 і пілотів, які є зараз в Україні, поки що недостатньо. Але Київ очікує на постачання додаткових винищувачів.

Про це заявив президента України Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Детально вам розказати, які завдання будуть виконувати чи вже виконували літаки F-16, я не маю права. Але у будь-якому випадку, поки що та кількість, які є в Україні, поки що та кількість пілотів, які навчені, цього ще не достатньо", - сказав він.

Водночас, за словами президента, позитив є в тому, що Україна очікує додаткову кількість F-16.

"Позитив є в тому, що багато наших хлопців зараз навчаються. Різні формати, різні стадії. Дуже вірю, що партнери зможуть це розширити - платформу навчання для наших пілотів, інженерів тощо", - зазначив Зеленський.

F-16 для України

Київ досить довгий час домагався постачання винищувачів нового покоління F-16 від західних партнерів. Для цього навіть було створено спеціальну коаліцію, яку очолили Данія та Нідерланди.

У середині липня повідомлялося, що Україна планує отримати шість літаків F-16 вже цього літа. А до кінця року їхня кількість може збільшитися до 20-ти.

Наприкінці липня Bloomberg писало, що перша партія F-16, ймовірно, вже прибула в Україну.

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