Могут долететь до Москвы и уничтожить Крымский мост: что известно о ракетах JASSM для F-16

Ракеты JASSM, которые Соединенные Штаты Америки могут передать Украине для F-16, смогут долететь до Москвы или уничтожить Крымский мост.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

По словам Романенко, JASSM отличается от ATACMS. Ведь ATACMS - баллистические ракеты, а JASSM - крылатые с совсем другой конструкцией и принципом действия. Он заметил, что JASSM скорее похожи на британские Storm Shadow.

"Ракеты JASSM - это аналог Storm Shadow. Однако F-16 не может нести Storm Shadow, но может нести две ракеты JASSM. У них элементы все такие же, такая же боевая часть. Но у JASSM больше дальность, она достигает 370 км - это если речь только обычная JASSM, а если те с увеличенной дальностью - там вообще 900 км", - рассказал Романенко.

По его мнению, США могут передать Украине ракеты JASSM с обычной модификацией. Это связано с тем, что американцы понимают, что "у нас чешутся руки все же ударить по Москве или по объектам РФ в тылу".

Романенко отметил, что ракеты JASSM имеют системы, аналогичные Storm Shadow. То есть они минимально используют спутниковую навигацию. То есть, если ракета испытывает препятствия – она переходит на ориентировку по местности. JASSM сравнивает картинку на местности с компьютером и таким образом корректирует свою орбиту.

Он рассказал, что баллистические ракеты могут использовать чисто инерционную систему, например у ATACMS нет GPS. А вот JASSM нужно попадать в одну точку – поэтому они имеют систему коррекции территории, а на конечном этапе там есть система донаведения на цель и поэтому у них точность поражения 3-5 метров.

"Если мы их получим с такой боевой частью как TAURUS или Storm Shadow, то тогда Крымский мост уже будут упоминать. Но если получим с кассетной боевой частью, то тогда аэродромы в Крыму - там все чаще будет хлопок", - подчеркнул эксперт.

Что известно о ракетах JASSM

Ракеты JASSM разрабатывает американская компания Lockheed Martin, также известная производством истребителей F-35. Программа создания JASSM была запущена в 1995 году после отказа от проекта AGM-137 TSSAM из-за его высокой стоимости.

Целью было создать малозаметную высокоточную ракету большой дальности, которая позволяет атаковать без вхождения в зону действия ПВО противника и имеет значительно более низкую стоимость по сравнению с TSSAM.

В 2003 году были завершены стендовые испытания ракеты. Однако первые летные испытания были аварийными из-за проблем с двигателем и пусковым устройством.

Окончательно ракета была допущена к военной эксплуатации на самолетах В-52 в октябре 2003 года. А позже она была интегрирована в ударные самолеты, такие как F-16 и F-35.

Эти ракеты имеют в своем вооружении ограниченный круг американских союзников: Польша, Австралия и Финляндия. Однако Япония и Нидерланды уже подписали контракты на покупку JASSM, а переговоры об этом ведут также Германия, Греция, Румыния и Дания.

Первое использование JASSM

Впервые JASSM был применен во время ракетных ударов по Сирии 14 апреля 2018 во время Гражданской войны в Сирии. Тогда два бомбардировщика B-1 Lancer выпустили 19 ракет JASSM по трем целевым объектам сирийского правительства.

В 2019 году ракеты были использованы во время рейда в Барыше для захвата или убийства тогдашнего лидера террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади.

Технические характеристики