Можно ли из оккупированной Херсонской области выехать через Крым: ответ ОВА

"Это незаконное пересечение границы, поэтому мы не можем этого советовать. А вот один из "гауляйтеров" Херсонщины, коллаборант и предатель Стремоусов (блогер Кирилл Стремоусов, называющий себя так называемым "заместителем председателя военно-гражданской администрации" Херсонской области, - ред.) заявил, что "на Крым - пожалуйста, через Крым выезжайте". Дальше – Грузия, или куда хотите. То есть, они зафиксировали, что будут пропускать. Это единственный путь выезда из Херсона", - рассказал он.

Дело в том, что у жителя Херсона, который будет выезжать через полуостров, не будет штампа о пересечении границы. А за это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

Например, по словам Лагуты, в сторону Крыма направляется очень много моряков, которые хотят отправиться в рейс. При этом они нарушают указ о запрете выезда мужчин призывного возраста. Глава ОВА считает, что "этим должны заниматься специальные органы".