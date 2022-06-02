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Можно ли из оккупированной Херсонской области выехать через Крым: ответ ОВА

Новина українською →
Херсон, Четверг 02 июня 2022 12:34
Можно ли из оккупированной Херсонской области выехать через Крым: ответ ОВА Фото: можно ли из оккупированной Херсонской области выехать через Крым (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Жителей Херсона и области предупредили, что выезд через аннексированный Крым является незаконным. За это предусмотривается ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской областной военной администрации Геннадия Лагуты в интервью проекту Радио Свобода "Новости Приазовья".

"Это незаконное пересечение границы, поэтому мы не можем этого советовать. А вот один из "гауляйтеров" Херсонщины, коллаборант и предатель Стремоусов (блогер Кирилл Стремоусов, называющий себя так называемым "заместителем председателя военно-гражданской администрации" Херсонской области, - ред.) заявил, что "на Крым - пожалуйста, через Крым выезжайте". Дальше – Грузия, или куда хотите. То есть, они зафиксировали, что будут пропускать. Это единственный путь выезда из Херсона", - рассказал он.

Дело в том, что у жителя Херсона, который будет выезжать через полуостров, не будет штампа о пересечении границы. А за это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

Например, по словам Лагуты, в сторону Крыма направляется очень много моряков, которые хотят отправиться в рейс. При этом они нарушают указ о запрете выезда мужчин призывного возраста. Глава ОВА считает, что "этим должны заниматься специальные органы".

Как сообщалось, российские военные заблокировали Херсонскую область на въезд и выезд.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты блокадой жителей Херсонской области пытаются взять их в заложники и не выпускать на подконтрольные Украине территории.

Напомним, население Херсона с начала российского вторжения в Украину сократилось с 300 тыс. до 170-180 тыс. человек. Однако безопасных путей выезда из города не было и нет сейчас.

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