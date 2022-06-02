Чи можна з окупованої Херсонської області виїхати через Крим: відповідь ОВА

Жителів Херсона та області попередили, що виїзд через анексований Крим є незаконним. За це передбачається відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагути в інтерв'ю проекту Радіо Свобода " Новини Приазов'я ".

"Це незаконний перетин кордону, тому ми не можемо цього радити. А ось один із "гауляйтерів" Херсонщини, колаборант та зрадник Стремоусов (блогер Кирило Стремоусов, який називає себе так званим "заступником голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області, - ред.) заявив, що "на Крим - будь ласка, через Крим виїжджайте". Далі - Грузія, або куди хочете. Тобто вони зафіксували, що пропускатимуть. Це єдиний шлях виїзду з Херсона", - розповів він.

Справа в тому, що житель Херсона, який виїжджатиме через півострів, не матиме штампу про перетин кордону. А за це передбачено адміністративну і навіть кримінальну відповідальність.

Наприклад, за словами Лагути, у бік Криму прямує дуже багато моряків, які хочуть відправитися в рейс. При цьому вони порушують указ про заборону виїзду чоловіків призовного віку. Голова ОВА вважає, що "цим мають займатися спеціальні органи".