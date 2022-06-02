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Чи можна з окупованої Херсонської області виїхати через Крим: відповідь ОВА

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Херсон, Четвер 02 червня 2022 12:34
Чи можна з окупованої Херсонської області виїхати через Крим: відповідь ОВА Фото: чи можна з окупованої Херсонської області виїхати через Крим (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Жителів Херсона та області попередили, що виїзд через анексований Крим є незаконним. За це передбачається відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагути в інтерв'ю проекту Радіо Свобода "Новини Приазов'я".

"Це незаконний перетин кордону, тому ми не можемо цього радити. А ось один із "гауляйтерів" Херсонщини, колаборант та зрадник Стремоусов (блогер Кирило Стремоусов, який називає себе так званим "заступником голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області, - ред.) заявив, що "на Крим - будь ласка, через Крим виїжджайте". Далі - Грузія, або куди хочете. Тобто вони зафіксували, що пропускатимуть. Це єдиний шлях виїзду з Херсона", - розповів він.

Справа в тому, що житель Херсона, який виїжджатиме через півострів, не матиме штампу про перетин кордону. А за це передбачено адміністративну і навіть кримінальну відповідальність.

Наприклад, за словами Лагути, у бік Криму прямує дуже багато моряків, які хочуть відправитися в рейс. При цьому вони порушують указ про заборону виїзду чоловіків призовного віку. Голова ОВА вважає, що "цим мають займатися спеціальні органи".

Як повідомлялося, російські військові заблокували Херсонську область на в'їзд та виїзд.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти блокадою жителів Херсонської області намагаються взяти їх у заручники та не випускати на підконтрольні Україні території.

Нагадаємо, населення Херсона з початку російського вторгнення в Україну скоротилося з 300 тис. до 170-180 тис. осіб. Проте безпечних шляхів виїзду із міста не було і немає зараз.

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