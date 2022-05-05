Российские оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсонской области

Российские военные уже несколько дней блокируют Херсонскую область на въезд и выезд в Николаев и другие города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской областной организации партии "Слуга Народа" , первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

"Последние дни они заблокировали въезд и выезд из области в Николаев и другие города. Это большая проблема. Речь даже идет не о гуманитарных коридорах, мы понимаем, что они их не дадут. Они заинтересованы, чтобы у нас было хуже - а это лучше для них", - сказал он.

По его словам, российские оккупанты заблокировали возможность выезжать за пределы Херсонской области, которую оккупировали.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области ВСУ сбили российский беспилотник.

Также мы писали, что в Херсонской области все операторы возобновили мобильную связь.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!