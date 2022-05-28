Зеленский отреагировал на блокаду Херсона: людей пытаются взять в заложники

Российские оккупанты блокадой жителей Херсонской области пытаются взять их в заложники и не выпускать на подконтрольные Украине территории.

"Появляется все больше информации о том, что оккупанты пытаются максимально ограничить выезд людей из Херсонской области. Те, кто уверен в своей позиции, таких решений не будет принимать", - отметил президент.

По его словам, это проявление слабости со стороны российских войск.

"Проявление того, что им нечего дать людям, а люди ничего не хотят от них брать. Потому они пытаются взять людей в заложники. Но Украина вернет все себе, это только вопрос времени. И каждый день это время до освобождения сокращается", - подчеркнул Зеленский.