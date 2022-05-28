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Зеленский отреагировал на блокаду Херсона: людей пытаются взять в заложники

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Киев, Суббота 28 мая 2022 22:10
Зеленский отреагировал на блокаду Херсона: людей пытаются взять в заложники Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Российские оккупанты блокадой жителей Херсонской области пытаются взять их в заложники и не выпускать на подконтрольные Украине территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Появляется все больше информации о том, что оккупанты пытаются максимально ограничить выезд людей из Херсонской области. Те, кто уверен в своей позиции, таких решений не будет принимать", - отметил президент.

По его словам, это проявление слабости со стороны российских войск.

"Проявление того, что им нечего дать людям, а люди ничего не хотят от них брать. Потому они пытаются взять людей в заложники. Но Украина вернет все себе, это только вопрос времени. И каждый день это время до освобождения сокращается", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты полностью заблокировали выезд из Херсонской области в регионы, подконтрольные украинскому правительству.

Также стало известно, что оккупационные власти отложили так называемый "референдум" в Херсоне на следующий год.

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