Зеленский отреагировал на блокаду Херсона: людей пытаются взять в заложники
Российские оккупанты блокадой жителей Херсонской области пытаются взять их в заложники и не выпускать на подконтрольные Украине территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
"Появляется все больше информации о том, что оккупанты пытаются максимально ограничить выезд людей из Херсонской области. Те, кто уверен в своей позиции, таких решений не будет принимать", - отметил президент.
По его словам, это проявление слабости со стороны российских войск.
"Проявление того, что им нечего дать людям, а люди ничего не хотят от них брать. Потому они пытаются взять людей в заложники. Но Украина вернет все себе, это только вопрос времени. И каждый день это время до освобождения сокращается", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты полностью заблокировали выезд из Херсонской области в регионы, подконтрольные украинскому правительству.
Также стало известно, что оккупационные власти отложили так называемый "референдум" в Херсоне на следующий год.
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