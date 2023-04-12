Не можна знову годувати диктаторів. Литва виступила проти співпраці з Китаєм

Країнам Заходу не варто співпрацювати з Китаєм, оскільки помилка "дружби з Росією" може повторитись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter .

"Протягом багатьох років Захід говорив, що економічна співпраця переконає диктаторів підтримати міжнародний порядок, заснований на правилах. Але все, що ми робили, це годували їхню економіку, дозволяючи їм порушувати всі правила. Китай робить ставку на те, що ми повторимо цю помилку. Настав час спробувати щось інше", - наголосив міністр.

Він нагадав, що раніше країни Заходу дозволяли зростати авторитарним режимам через "месіанську помилку", що поширення західного впливу призведе лише до кращих змін.

"Наша заплутаність зробила нас стратегічно сліпими. Ми ігнорували погрози не лише країнам, які межують з Росією, але й самому західному суспільству. Армії були забуті, кордони залишилися незахищеними, наша здатність повстати і дати відсіч загарбникам зменшилася", - зазначив глава МЗС Литви.

За словами Ландсбергіса, така "стратегічна сліпота" досі не вилікувалась. Наразі Захід обирає не бачити загрози агресії з боку Китаю і перебуває на межі повторення помилки, яку вчинили з Росією.

Чиновник наголосив, що стратегія Європи та США щодо російського диктатора Володимира Путіна провалилася. І, незважаючи на це, країни Заходу замість збільшення видатків на оборону просять Пекін допомогти забезпечити мир у Європі.

"Ми здатні захистити Європу без допомоги Китаю. Замість того, щоб просити про допомогу, ми повинні демонструвати свої сили, показуючи світові, що Україна, Європа та США готові та здатні забезпечити безпеку європейського континенту. Це єдиний сигнал, який ми маємо надіслати", - написав Ландсбергіс.

Подібний сильний сигнал має бути надісланий і на Тайвань, де необхідно боротися з будь-якими спробами змінити статус-кво, вважає глава МЗС.