ua ru
Ср, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нельзя снова кормить диктаторов. Литва выступила против сотрудничества с Китаем

Новина українською →
Вильнюс, Среда 12 апреля 2023 21:54
Нельзя снова кормить диктаторов. Литва выступила против сотрудничества с Китаем Фото: Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Странам Запада не стоит сотрудничать с Китаем, поскольку ошибка "дружбы с Россией" может повториться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter.

"В течение многих лет Запад говорил, что экономическое сотрудничество убедит диктаторов поддержать международный порядок, основанный на правилах. Но все, что мы делали, это кормили их экономику, позволяя им нарушать все правила. Китай делает ставку на то, что мы повторим эту ошибку. Пришло время попробовать что-то другое", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что ранее страны Запада позволяли расти авторитарным режимам из-за "мессианского заблуждения", что распространение западного влияния приведет только к лучшим переменам.

"Наша запутанность сделала нас стратегически слепыми. Мы игнорировали угрозы не только странам, граничащим с Россией, но и самому западному обществу. Армии были забыты, границы остались незащищенными, наша способность восстать и дать отпор захватчикам уменьшилась", - отметил глава МИД Литвы.

По словам Ландсбергиса, такая "стратегическая слепота" до сих пор не излечилась. Сейчас Запад выбирает не видеть угрозы агрессии со стороны Китая и находится на грани повторения ошибки, которую совершили с Россией.

Чиновник подчеркнул, что стратегия Европы и США насчет российского диктатора Владимира Путина провалилась. И, несмотря на это, страны Запада вместо увеличения расходов на оборону просят Пекин помочь обеспечить мир в Европе.

"Мы способны защитить Европу без помощи Китая. Вместо того, чтобы просить о помощи, мы должны демонстрировать свои силы, показывая миру, что Украина, Европа и США готовы и способны обеспечить безопасность европейского континента. Это единственный сигнал, который мы должны послать", - написал Ландсбергис.

Подобный сильный сигнал должен быть отправлен и на Тайвань, где необходимо бороться с любыми попытками изменить статус-кво, считает глава МИД.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон после своего визита в Китай заявлял, что Европа должна стать менее зависимой от США и не участвовать в конфликте вокруг Тайваня.

Также мы писали, что, по словам министра экономики Испании Нади Кальвино, Китай может помочь положить конец войне России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Литва Китай Война России против Украины
NEWS
Какой будет погода на Пасху и ожидать ли возвращения холодов: прогноз Укргидрометцентра
Какой будет погода на Пасху и ожидать ли возвращения холодов: прогноз Укргидрометцентра
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно