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Китай може допомогти покласти край війні в Україні, - міністр економіки Іспанії

Новость на русском →
Вівторок 11 квітня 2023 18:15
Китай може допомогти покласти край війні в Україні, - міністр економіки Іспанії Фото: міністр економіки Іспанії Надя Кальвіно (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Китай є ключовим гравцем на світовій арені. Тому Пекін може допомогти покласти край війні в Україні.

Про це заявила міністр економіки Іспанії Надя Кальвіно, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

При цьому вона додала, що Європа не може просто відвернутися від Китаю і намагатися ігнорувати його.

"У нас є спільна зацікавленість, я думаю, в тому, щоб вони конструктивно взаємодіяли, щоб якомога швидше покласти край війні в Україні", - заявила Кальвіно.

Вона додала, що фрагментація глобального ринку внаслідок війни "буде програшною для всіх".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Пекін може відіграти важливу роль у завершенні війни на території України через тісні відносини з Росією.

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