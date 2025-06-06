Можна на вулицю? У Тернополі повторно перевірили якість повітря після атаки РФ

Він зазначив, що Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб провів повторні заміри атмосферного повітря у 9 точках міста станом на 12:00.

Показники оксиду вуглецю, діоксиду азоту та хлору в межах допустимих норм МОЗ України. Радіаційний фон також у межах норми.

"Заміри будуть продовжуваться протягом дня. Можна виходити на вулицю", - повідомив міський голова.





Нагадаємо, вночі 6 червня Росія вдарила по Тернополю ракетами і дронами. Під обстріл потрапили промислові об'єкти та інфраструктура. Голова Тернопільської ОВА назвав сьогоднішню атаку наймасованішою з початку повномасштабної війни.

У Тернополі внаслідок атаки виникли пожежі і спостерігалося задимлення. Після перевірки у повітрі зафіксували деякі шкідливі речовини.

Жителям, особливо дітям та літнім людям, порекомендували не виходити на вулицю і обов'язкового зачинити вікна у будинках.