Можна без військового досвіду. Як потрапити до елітного підрозділу СБУ "Альфа": інструкція

У відомстві зазначили, що у відбір потрапляють не лише військові, а й цивільні, які готові навчатися та служити.

Кого шукають

У елітному підрозділі "Альфа" наголошують: головне - мотивація, витримка та готовність до постійного розвитку. Відбір відкритий і для цивільних без попереднього бойового досвіду.

Кандидати можуть обирати як бойові, так і адміністративні напрями - для кожного передбачено окремі вимоги.

Етапи відбору

Процес складається з кількох етапів: заповнення анкети, співбесіди, проходження медичної комісії та психологічного тестування. Після успішного проходження кандидат зараховується до підрозділу та розпочинає підготовку.

Навчання

Підготовка триває від одного до шести місяців залежно від напрямку. Курсанти проходять базовий курс, спеціалізовану підготовку, а також мають можливість стажування за кордоном.

До бойових завдань допускають лише після завершення повного курсу.

Умови служби

У СБУ зазначають, що підрозділ забезпечений сучасною амуніцією на рівні світових стандартів. Заробітна плата становить від 40 тисяч гривень, а бойові виплати можуть сягати 100 тисяч гривень на місяць.

Також передбачені премії, чіткий графік ротацій та до 10 днів додаткової відпустки за сімейними обставинами.



