Бойцы "Альфы" превратили российскую технику в металлолом: в СБУ показали видео

Бойцы Центра специальных операций "Альфа" при помощи беспилотников уничтожили российскую боевую машину десанта и бронетранспортер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram .

По данным ведомства, бойцы “Альфы” во время аэроразведки обнаружили позиции российских БМД и многоцелевого бронетранспортера и метко отработали по ним при помощи кумулятивных снарядов, сброшенных с беспилотников.

"Как следствие, вражеская техника быстро превратилась в металлолом", - отмечают в СБУ.