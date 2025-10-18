Можно без военного опыта. Как попасть в элитное подразделение СБУ "Альфа": инструкция

Служба безопасности Украины обнародовала краткое пособие для кандидатов, которые стремятся присоединиться к Центру специальных операций "А".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram.
В ведомстве отметили, что в отбор попадают не только военные, но и гражданские, которые готовы учиться и служить.
В элитном подразделении "Альфа" отмечают: главное - мотивация, выдержка и готовность к постоянному развитию. Отбор открыт и для гражданских без предварительного боевого опыта.
Кандидаты могут выбирать как боевые, так и административные направления - для каждого предусмотрены отдельные требования.
Процесс состоит из нескольких этапов: заполнение анкеты, собеседование, прохождение медицинской комиссии и психологического тестирования. После успешного прохождения кандидат зачисляется в подразделение и начинает подготовку.
Подготовка длится от одного до шести месяцев в зависимости от направления. Курсанты проходят базовый курс, специализированную подготовку, а также имеют возможность стажировки за рубежом.
К боевым задачам допускают только после завершения полного курса.
В СБУ отмечают, что подразделение обеспечено современной амуницией на уровне мировых стандартов. Заработная плата составляет от 40 тысяч гривен, а боевые выплаты могут достигать 100 тысяч гривен в месяц.
Также предусмотрены премии, четкий график ротаций и до 10 дней дополнительного отпуска по семейным обстоятельствам.
Напомним, украинским спецназовцам удалось уничтожить два российских танка на передовой в Херсонской области.
Также, бойцы "Альфы" с помощью беспилотников уничтожили российскую боевую машину десанта и бронетранспортер.