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"Можна виграти час". У ЗСУ пояснили, як весняна погода вплине на бої

Фото: у ЗСУ пояснили, як весняна погода вплине на бої (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Весняна погода може змінити ситуацію на фронті, сповільнивши рух важкої техніки. Цей час може піти на користь українським захисникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Звичайно, що зараз з настанням весни можуть піднятися і ґрунтові води. Звичайно, що це призведе і до підтоплення окопів. Це дообладнання позицій на місцях. Цей час можна виграти й використати на нашу користь, оскільки противнику досить складно певний час буде вести наступальні дії саме із застосуванням важкої техніки, танків, бойових броньованих машин тощо", - сказав він.

Речник зазначив, що виграний час українські війська можуть використати для дооблаштування своїх укріплень, оскільки зараз Сили оборони перебувають у стратегічній обороні.

"Наша основна задача - це сточення потенціалу противника на всіх його напрямках. Саме цей час можна продуктивно та результативно використати на нашу користь", - додав Євлаш.

Ситуація на фронті

Зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники захопили Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони вибили ворога з Орлівки та Красногорівки на сході України.

Президент Володимир Зеленський заявив, для Росії захоплення Авдіївки - найбільше досягнення за 9 місяців війни. Глава держави також зазначив, що Україна не стоятиме на місці, а готуватиме новий наступ у майбутньому.

Яким буде третій рік війни для України та до чого готуватись - читайте у матеріалі РБК-Україна.

 

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