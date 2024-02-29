RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Можно выиграть время". В ВСУ объяснили, как весенняя погода повлияет на бои

Фото: в ВСУ объяснили, как весенняя погода повлияет на бои (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Весенняя погода может изменить ситуацию на фронте, замедлив движение тяжелой техники. Это время может пойти на пользу украинским защитникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Конечно, сейчас с наступлением весны могут подняться и грунтовые воды. Конечно, это приведет и к подтоплению окопов. Это дооборудование позиций на местах. Это время можно выиграть и использовать в нашу пользу, поскольку противнику довольно сложно определенное время будет вести наступательные действия именно с применением тяжелой техники, танков, боевых бронированных машин и т.д.", - сказал он.

Спикер отметил, что выигранное время украинские войска могут использовать для дообустройства своих укреплений, поскольку сейчас Силы обороны находятся в стратегической обороне.

"Наша основная задача - это сток потенциала противника на всех его направлениях. Именно это время можно продуктивно и результативно использовать в нашу пользу", - добавил Евлаш.

Ситуация на фронте

Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, россияне захватили Авдеевку и соседние села. Но Силы обороны выбили врага из Орловки и Красногоровки на востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что для России захват Авдеевки - наибольшее достижение за 9 месяцев войны. Глава государства также отметил, что Украина не будет стоять на месте, а будет готовить новое наступление в будущем.

Каким будет третий год войны для Украины и к чему готовиться - читайте в материале РБК-Украина.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против Украины