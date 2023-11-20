Можна перепочити. У ВМС назвали причини "затишшя" з обстрілами, але є нюанс

Росія на обстрілювала Україну в ніч на понеділок, 20 листопада, через шторм, що разгулявся на морі та навіть не виводила авіацію. Хоча така погода і дає українцям можливість перепочити від атак, але створює труднощі для цивільного судноплавства.

"В першу чергу це пов'язано зі штормовою погодою. Ситуація в морі зараз була досить складна, шторм досить сильний, деякі судна навіть з якорів зривало. Виходити в таких умовах сенсу немає, зброю використовувати далекобійну фактично неможливо. Навіть авіація не працювала, наскільки мені відомо. Тому, відповідно, через це відносно така спокійна ніч у нас була", - пояснив він.

За його словами, сезон штормів зазвичай тривалий, тому це дозволить українцям трохи перепочити від обстрілів.

"Але сказати, що це добре, теж не можна, тому що це впливає і на цивільне судноплавство. Єдине, що в таких погодних умовах наш ворог не може діяти. Це дає можливість трошки перепочити усім, хто задіяний безпосередньо до виконання обов'язків", - сказав Плетенчук.

Обстріл України на вихідних

З вечора 17 листопада до ранку 18 листопада російські війська влаштували чергову масовану атаку по території України, запустивши 38 дронів-камікадзе за 8 годин. ППО збила 29 БПЛА. Тривога в країні оголошувалась двічі. Зокрема, в Одеському районі зафіксовано "приліт" в об'єкт енергетики. Почалася пожежа, яку рятувальники успішно загасили. Одна людина отримала поранення. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, в ніч з 18 на 19 листопада РФ зробила нову спробу атакувати територію України дронами-камікадзе. Зокрема, у Києві та області тривогу оголошували не один раз. Загалом окупанти запустили 20 дронів-камікадзе за тією ж схемою, що й днем раніше. ППО збила по всій Україні 15 із них, включаючи близько 10 на підльоті до Києва. В одному із районів Київської області було пошкоджено інфраструктурний об'єкт.