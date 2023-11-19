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У Київській області пошкоджений інфраструктурний об’єкт через атаку дронів

Київ, Неділя 19 листопада 2023 09:30
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У Київській області пошкоджений інфраструктурний об’єкт через атаку дронів Фото: у Київській області пошкоджений інфраструктурний об’єкт (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни другу добу поспіль атакують Київську область дронами-камікадзе. У регіоні був пошкоджений інфраструктурний об’єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА у Telegram.

Повітряна тривога у Київській області цієї ночі тривала майже 5 годин. Там працювала протиповітряна оборона.

"Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Який саме об'єкт був пошкоджений, місцева влада не розкриває. Внаслідок удару спалахнула пожежа, її вже ліквідували. На місці "прильоту" працюють екстрені служби та оперативні групи.

Що відомо про нічну атаку

Росія в ніч на 19 листопада випустила з Курської області 20 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 15 безпілотників.

Вибухи цієї ночі лунали у Київській, Полтавській, Черкаській та Сумській областях. У Черкаській області через атаку були незначно пошкоджено п'ять будинків. Люди не постраждали.

На підльоті до столиці знищили всі ворожі цілі. У Києві руйнувань та постраждалих немає.

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