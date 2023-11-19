Атака дронів на Київ: сили ППО знищили близько десяти повітряних цілей

Сьогодні вночі під час атаки дронів на Київ сили та засоби протиповітряної оборони знищили близько десятка ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА в Telegram .

За попередніми даними Київської міської військової адміністрації, Росія знову застосувала баражуючі боєприпаси типу Shahed для атаки на столицю. Безпілотники були запущені багатьма групами і заходили на Київ з різних напрямків, водночас постійно змінюючи вектори руху за маршрутом.

"Силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в місті не зафіксовано постраждалих чи критичних руйнувань.

Атака дронів 18 листопада

Ввечері 18 листопада росіяни знову атакували Україну з повітря, застосувавши дрони-камікадзе. Спочатку повітряну тривогу було оголошено в Києві та низці областей. Пізніше в столиці її скасували, але майже одразу Повітряні сили повідомили ще і про ракетну небезпеку.

Відомо, що під час першої тривоги в Київській області також працювали сили ППО.

А в ніч на 18 листопада у Києві та низці областей також двічі лунала повітряна тривога через загрозу дронів. Росіяни випустили 38 "Шахедів", але сили ППО збили 29 з них.