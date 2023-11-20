Можно отдохнуть. В ВМС назвали причины "затишья" с обстрелами, но есть нюанс

Россия не обстреливала Украину в ночь на понедельник, 20 ноября, из-за разгулявшегося на море шторма, и даже не выводила авиацию. Хотя такая погода и дает украинцам возможность отдохнуть от атак, но создает трудности для гражданского судоходства.

"В первую очередь это связано со штормовой погодой. Ситуация в море сейчас была достаточно сложная, шторм достаточно сильный, некоторые суда даже с якорей срывало. Выходить в таких условиях смысла нет, оружие использовать дальнобойное фактически невозможно. Даже авиация не работала, насколько мне известно. Поэтому, соответственно, из-за этого такая спокойная ночь у нас была", - пояснил он.

По его словам, сезон штормов обычно длительный, поэтому это позволит украинцам немного отдохнуть от обстрелов.

"Но сказать, что это хорошо, тоже нельзя, потому что это влияет и на гражданское судоходство. Единственное, что в таких погодных условиях наш враг не может действовать. Это дает возможность немного отдохнуть всем, кто задействован непосредственно к исполнению обязанностей", – сказал Плетенчук.

Обстрелы Украины на выходных

С вечера 17 ноября и до утра 18 ноября российские войска устроили очередную массовую атаку по территории Украины, запустив 38 дронов-камикадзе за 8 часов. ПВО сбила 29 БПЛА. Тревога в стране объявлялась дважды. В частности, в Одесском районе зафиксирован "прилет" в объект энергетики. Начался ожар, который спасатели успешно потушили. Один человек получил ранения. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Кроме того, в ночь с 18 на 19 ноября РФ предприняла новую попытку атаковать территорию Украины дронами-камикадзе. В частности, в Киеве и области, тревогу объявляли не единожды. Всего оккупанты запустили 20 дронов-камикадзе по той же схеме, что и днем ранее. ПВО сбила по всей Украине 15 из них, включая около 10 на подлете к Киеву. В одном из районов Киевской области был поврежден инфраструктурный объект.