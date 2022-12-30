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Не можна недооцінювати РФ. Ми повинні готуватися до нових наступів, - Столтенберг

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П'ятниця 30 грудня 2022 13:18
Не можна недооцінювати РФ. Ми повинні готуватися до нових наступів, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія не змінила мету, заради якої вона розв'язала загарбницьку війну проти України. Тому ми маємо бути готові до можливих довгострокових ворожих наступів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю DPA.

За його словами, немає жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив свою загальну мету щодо війни проти України, а саме - здобути контроль над державою.

Так, Росія мобілізувала багато нових військ, у тому числі й навчених.

"Вони продемонстрували готовність терпіти болісні втрати, і вони звертаються до інших авторитарних режимів, включаючи Іран, щоб отримати більше боєприпасів і більше зброї. Це ще не кінець. Війни непередбачувані, але ми повинні готуватися до довгострокових і нових російських наступів. Ми не повинні недооцінювати Росію", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, генсек НАТО закликав Німеччину та інші країни Альянсу продовжити постачати зброю Україні, адже це найшвидший шлях до миру.

Окрім того, колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал у відставці Веслі Кларк зазначив, що для того, аби вчасно забезпечувати Україну всією необхідною зброєю, США та країни Заходу мають частково мобілізувати свою промислову базу.

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Єнс Столтенберг НАТО Війна Росії проти України
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