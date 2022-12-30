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Нельзя недооценивать РФ. Мы должны готовиться к новым наступлениям, - Столтенберг

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Пятница 30 декабря 2022 13:18
Нельзя недооценивать РФ. Мы должны готовиться к новым наступлениям, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия не изменила цель, ради которой она развязала захватническую войну против Украины. Поэтому мы должны быть готовы к возможным долгосрочным враждебным наступлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга в интервью DPA.

По его словам, нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин изменил свою общую цель по поводу войны против Украины, а именно - получить контроль над государством.

Так, Россия мобилизовала много новых войск, в том числе и обученных.

"Они продемонстрировали готовность терпеть болезненные потери, и они обращаются к другим авторитарным режимам, включая Иран, чтобы получить больше боеприпасов и больше оружия. Это еще не конец. Войны непредсказуемы, но мы должны готовиться к долгосрочным и новым российским наступлениям. Мы не должны недооценивать Россию", - сказал Столтенберг.

Напомним, генсек НАТО призвал Германию и другие страны Альянса продолжить поставлять оружие Украине, ведь это самый быстрый путь к миру.

Кроме того, бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал в отставке Уэсли Кларк отметил, что для того, чтобы вовремя обеспечивать Украину всем необходимым оружием, США и страны Запада должны частично мобилизовать свою промышленную базу.

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Йенс Столтенберг НАТО Война России против Украины
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