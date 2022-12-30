Надання Україні необхідної зброї - це найшвидший шлях до миру, - генсек НАТО

У НАТО закликали Німеччину та інші країни Альянсу продовжити постачання зброї Україні. Оскільки це найшвидший шлях до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Це може звучати парадоксально, але військова підтримка України - це найшвидший шлях до миру", - заявив Столтенберг.

Також він заявив, що вважає українські атаки на військові об'єкти в Росії абсолютно законними.

"Кожна країна має право захищати себе. Україна теж", - сказав Столтенберг.

Відповідаючи на запитання, чи підтримує він надання Україні ракет середньої дальності, Столтенберг сказав, що "існує постійний діалог між союзниками та з Україною щодо конкретних систем".

Він також зазначив, що раніше союзники по НАТО вже постачали Україні системи далекобійності. До них відносяться ракетні установки HIMARS , далекобійна артилерія та безпілотники.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в США розглядають можливість передачі Україні бойових машин M2 Bradleу в рамках подальшого пакета військової підтримки.

Додамо, перед цим США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Крім того, до нього увійшла система протиракетної оборони Patriot.

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