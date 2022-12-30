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Надання Україні необхідної зброї - це найшвидший шлях до миру, - генсек НАТО

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Брюссель, П'ятниця 30 грудня 2022 08:31
Надання Україні необхідної зброї - це найшвидший шлях до миру, - генсек НАТО Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У НАТО закликали Німеччину та інші країни Альянсу продовжити постачання зброї Україні. Оскільки це найшвидший шлях до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Це може звучати парадоксально, але військова підтримка України - це найшвидший шлях до миру", - заявив Столтенберг.

Також він заявив, що вважає українські атаки на військові об'єкти в Росії абсолютно законними.

"Кожна країна має право захищати себе. Україна теж", - сказав Столтенберг.

Відповідаючи на запитання, чи підтримує він надання Україні ракет середньої дальності, Столтенберг сказав, що "існує постійний діалог між союзниками та з Україною щодо конкретних систем".

Він також зазначив, що раніше союзники по НАТО вже постачали Україні системи далекобійності. До них відносяться ракетні установки HIMARS, далекобійна артилерія та безпілотники.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в США розглядають можливість передачі Україні бойових машин M2 Bradleу в рамках подальшого пакета військової підтримки.

Додамо, перед цим США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Крім того, до нього увійшла система протиракетної оборони Patriot.

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