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Генерал НАТО розповів, яким чином Захід зможе вчасно надавати Україні зброю

Новость на русском →
США, Четвер 29 грудня 2022 21:39
Генерал НАТО розповів, яким чином Захід зможе вчасно надавати Україні зброю Фото: колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал у відставці Веслі Кларк (twitter.com/GeneralClark)
Автор: Тетяна Степанова

Для того, щоб вчасно забезпечувати Україну всією необхідною зброєю,США та країни Заходу повинні частково мобілізувати свою промислову базу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MSN.

"Нам необхідно перейти на часткову мобілізацію нашої промислової бази", - сказав колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал у відставці Веслі Кларк

Генерал зазначив, що Сполученим Штатам і НАТО в цілому потрібна реалістична оцінка й забезпечення потреб України. Екскомандувач підкреслив, що Україні потрібні західні танки, артилерія, далекобійні ракети, більше систем Patriot, дрони-камікадзе Switchblade 600 тощо.

За його словами, Захід повинен прискорити процес створення міжнародного трибуналу, який притягнув би кремлівську владу до відповідальності.

Також Кларк додав, що зараз потрібно звинуватити Путіна та всіх його генералів у воєнних злочинах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що уряд США розробив спеціальний план для пришвидшеної підготовки українських військових до роботи на системах Patriot.

Також раніше ми писали, що глава Міноборони України Олексій Резніков провів переговори з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Сторони домовились про продовження передачі систем ППО нашій країні.

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