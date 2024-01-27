ua en ru
Сб, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не можна дозволити РФ отримати перевагу, яка схиляє до нових "операцій", - Ландсбергіс

Субота 27 січня 2024 16:45
UA EN RU
Не можна дозволити РФ отримати перевагу, яка схиляє до нових "операцій", - Ландсбергіс Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європа не повинна дозволити Росії отримати будь-яку перевагу на полі бою, яка могла б схилити її до початку нових "операцій".

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

Він заявив, що обговорював із міністром закордонних справ України Дмитром Кулєбовим необхідність того, щоб "Україна та її союзники нарощували виробництво швидше, ніж ворог нарощує своє".

"Ми не можемо дозволити Росії отримати будь-яку перевагу, яка могла б схилити її до початку нових "операцій", - підкреслив міністр.

Візит глави МЗС Литви до України

25 січня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув із робочим візитом до Києва. Він провів низку зустрічей, зокрема, з українським колегою Дмитром Кулебою та секретарем РНБО Олексієм Даниловим.

Також литовський міністр відвідав Харків та область, де зустрівся з місцевою владою та побував на місцях російських обстрілів.

Під час візиту Ландсбергіс заявив про готовність України частково перенести виробництво дронів на територію Литви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Допомога для ВПО, комуналка та відключення боржників: що зміниться з 1 лютого в Україні
Допомога для ВПО, комуналка та відключення боржників: що зміниться з 1 лютого в Україні
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії