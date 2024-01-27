Нельзя позволить РФ получить преимущество, которое склонит к новым "операциям", - Ландсбергис

Европа не должна позволить России получить какое-либо преимущество на поле боя, которое могло бы склонить ее к началу новых "операций".

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Он заявил, что обсуждал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебов необходимость того, чтобы "Украина и ее союзники наращивали производство быстрее, чем враг наращивает свое".

"Мы не можем позволить России получить какое-либо преимущество, которое могло бы склонить ее к началу новых "операций", - подчеркнул министр.

With my good friend @DmytroKuleba discussing the need for Ukraine and its allies to ramp up production quicker than the enemy ramps up theirs. We cannot let Russia gain any advantage that would tempt them into launching more "operations". pic.twitter.com/iKf18js1EI — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) January 27, 2024

Визит главы МИД Литвы в Украину

25 января министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл с рабочим визитом в Киев. Он провел ряд встреч, в частности, с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Также литовский министр посетил Харьков и область, где встретился с местными властями и побывал на местах российских обстрелов.

Во время визита Ландсбергис заявил о готовности Украины частично перенести производство дронов на территорию Литвы.

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