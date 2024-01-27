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Нельзя позволить РФ получить преимущество, которое склонит к новым "операциям", - Ландсбергис

Суббота 27 января 2024 16:45
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Нельзя позволить РФ получить преимущество, которое склонит к новым "операциям", - Ландсбергис Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европа не должна позволить России получить какое-либо преимущество на поле боя, которое могло бы склонить ее к началу новых "операций".

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Он заявил, что обсуждал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебов необходимость того, чтобы "Украина и ее союзники наращивали производство быстрее, чем враг наращивает свое".

"Мы не можем позволить России получить какое-либо преимущество, которое могло бы склонить ее к началу новых "операций", - подчеркнул министр.

Визит главы МИД Литвы в Украину

25 января министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл с рабочим визитом в Киев. Он провел ряд встреч, в частности, с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Также литовский министр посетил Харьков и область, где встретился с местными властями и побывал на местах российских обстрелов.

Во время визита Ландсбергис заявил о готовности Украины частично перенести производство дронов на территорию Литвы.

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