Можливості ударів за лінію фронту та ракетна програма. Зеленський провів Ставку
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 23 липня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому, зокрема, обговорили можливості українських військ бити за лінію фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.
За словами Зеленського, на Ставці були доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Вони розповіли про зміни в оперативній ситуації, прогнози, подальші дії та комплектацію бригад для своєчасної ротації.
"Багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту. Проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактиці російської армії щодо безпілотників", - розповів президент.
Він додав, що на засіданні також було обговорено результативність українських засобів радіоелектронної боротьби та інших методів боротьби з ворожими дронами.
Також, як зазначив Зеленський, на Ставці було порушено питання ракетної програми. Наразі в Україні активно працюють, щоб скоротити залежність від постачання ракет партнерами, це стосується й снарядів для ППО.
Далекі атаки українських дронів
Нагадаємо, останні місяці територію Росії часто атакують безпілотники. Одними з основних цілей є такі об'єкти, як нафтопереробні заводи та нафтобази, які допомагають Росії продовжувати війну.
Зокрема, як зазначали джерела РБК-Україна, вчора, 22 липня, Головне управління розвідки Міноборони України провело операцію, в рамках якої було завдано удару по НПЗ у місті Туапсе.
Також 9 травня джерела РБК-Україна зазначали, що український дрон пролетів 1500 кілометрів і завдав удару по НПЗ у Башкирії.
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