Возможности ударов за линию фронта и ракетная программа. Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23 июля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем, в частности, обсудили возможности украинских войск бить за линию фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

По словам Зеленского, на Ставке были доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Они рассказали об изменениях в оперативной ситуации, прогнозах, дальнейших действиях и комплектации бригад для своевременной ротации.

"Много внимания уделили возможностям наносить удары за линию фронта. Проанализировали эффективность наших дронов разных типов, а также тактике российской армии по отношению к беспилотникам", - рассказал президент.

Он добавил, что на заседании также обсуждалась результативность украинских средств радиоэлектронной борьбы и других методов борьбы с вражескими дронами.

Также, как отметил Зеленский, на Ставке был поднят вопрос ракетной программы. Сейчас в Украине активно работают, чтобы сократить зависимость от поставок ракет партнерами, это касается и снарядов для ПВО.