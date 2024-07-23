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Возможности ударов за линию фронта и ракетная программа. Зеленский провел Ставку

Киев, Вторник 23 июля 2024 17:29
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Возможности ударов за линию фронта и ракетная программа. Зеленский провел Ставку Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23 июля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем, в частности, обсудили возможности украинских войск бить за линию фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам Зеленского, на Ставке были доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Они рассказали об изменениях в оперативной ситуации, прогнозах, дальнейших действиях и комплектации бригад для своевременной ротации.

"Много внимания уделили возможностям наносить удары за линию фронта. Проанализировали эффективность наших дронов разных типов, а также тактике российской армии по отношению к беспилотникам", - рассказал президент.

Он добавил, что на заседании также обсуждалась результативность украинских средств радиоэлектронной борьбы и других методов борьбы с вражескими дронами.

Также, как отметил Зеленский, на Ставке был поднят вопрос ракетной программы. Сейчас в Украине активно работают, чтобы сократить зависимость от поставок ракет партнерами, это касается и снарядов для ПВО.

Дальние атаки украинских дронов

Напомним, последние месяцы территорию России часто атакуют беспилотники. Одними из основных целей являются такие объекты, как нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы, которые помогают России продолжать войну.

В частности, как отмечали источники РБК-Украина, вчера, 22 июля, Главное управление разведки Минобороны Украины провело операцию, в рамках которой был нанесен удар по НПЗ в городе Туапсе.

Также 9 мая источники РБК-Украина отмечали, что украинский дрон пролетел 1500 километров и нанес удар по НПЗ в Башкирии.

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Владимир Зеленский Война в Украине Ракеты Атака дронов Александр Сырский
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