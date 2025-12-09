Можливо, Зеленський переміг би: Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори

На його думку, в Україні тему війни використовують для того, щоб не проводити вибори.

"Вони давно не проводили виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", - заявив він.

Політик додав, що вибори могли б і підтвердити підтримку Володимира Зеленського.

"Можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але український народ повинен мати вибір", - заявив Трамп.