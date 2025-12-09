UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Можливо, Зеленський переміг би: Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори

Фото: президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори, натякаючи на нібито відсутність демократії через їхнє відтермінування під час повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Politico.

На його думку, в Україні тему війни використовують для того, щоб не проводити вибори. 

"Вони давно не проводили виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", - заявив він.

Політик додав, що вибори могли б і підтвердити підтримку Володимира Зеленського.

"Можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але український народ повинен мати вибір", - заявив Трамп.

Вибори в Україні

Проведення позачергових президентських і парламентських виборів під час воєнного стану в Україні теоретично можливе, однак організація голосування у таких умовах несе серйозні ризики для політичної стабільності. Найбільша загроза - відсутність гарантій безпеки виборців через постійні обстріли на всій території країни.

Нагадаємо, що 26 жовтня в Україні мали відбутися чергові місцеві вибори, але через дію воєнного стану їх проведення стало неможливим.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна в принципі готова до виборів, проте вони можуть відбутися лише за умови повного припинення вогню - на суші, в повітрі та на морі.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю РБК-Україна також наголошував, що країна готується до виборів після завершення воєнного стану. За його словами, ці вибори стануть безпрецедентними.

Водночас, як повідомляло Politico, під час зустрічі з фракцією «Слуга народу» Зеленський нібито заявив про готовність брати участь у будь-яких виборах після завершення війни. Однак джерела видання стверджують, що справжній зміст розмови був іншим.

Більше подробиць - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДональд ТрампВійна в Україні