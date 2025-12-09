RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Возможно, Зеленский победил бы: Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы

Фото: президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы, намекая на якобы отсутствие демократии из-за их отсрочки во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Politico.

По его мнению, в Украине тему войны используют для того, чтобы не проводить выборы.

"Они давно не проводили выборов. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", - заявил он.

Политик добавил, что выборы могли бы и подтвердить поддержку Владимира Зеленского.

"Возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но украинский народ должен иметь выбор", - заявил Трамп.

 

Выборы в Украине

Проведение внеочередных президентских и парламентских выборов во время военного положения в Украине теоретически возможно, однако организация голосования в таких условиях несет серьезные риски для политической стабильности. Самая большая угроза - отсутствие гарантий безопасности избирателей из-за постоянных обстрелов на всей территории страны.

Напомним, что 26 октября в Украине должны были состояться очередные местные выборы, но из-за действия военного положения их проведение стало невозможным.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина в принципе готова к выборам, однако они могут состояться только при условии полного прекращения огня - на суше, в воздухе и на море.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина также отмечал, что страна готовится к выборам после завершения военного положения. По его словам, эти выборы станут беспрецедентными.

В то же время, как сообщало Politico, во время встречи с фракцией "Слуга народа" Зеленский якобы заявил о готовности участвовать в любых выборах после завершения войны. Однако источники издания утверждают, что настоящее содержание разговора было другим.

Больше подробностей - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДональд ТрампВойна в Украине