Возможно, Зеленский победил бы: Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы

Президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы, намекая на якобы отсутствие демократии из-за их отсрочки во время полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Politico.
По его мнению, в Украине тему войны используют для того, чтобы не проводить выборы.
"Они давно не проводили выборов. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", - заявил он.
Политик добавил, что выборы могли бы и подтвердить поддержку Владимира Зеленского.
"Возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но украинский народ должен иметь выбор", - заявил Трамп.
Проведение внеочередных президентских и парламентских выборов во время военного положения в Украине теоретически возможно, однако организация голосования в таких условиях несет серьезные риски для политической стабильности. Самая большая угроза - отсутствие гарантий безопасности избирателей из-за постоянных обстрелов на всей территории страны.
Напомним, что 26 октября в Украине должны были состояться очередные местные выборы, но из-за действия военного положения их проведение стало невозможным.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина в принципе готова к выборам, однако они могут состояться только при условии полного прекращения огня - на суше, в воздухе и на море.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина также отмечал, что страна готовится к выборам после завершения военного положения. По его словам, эти выборы станут беспрецедентными.
В то же время, как сообщало Politico, во время встречи с фракцией "Слуга народа" Зеленский якобы заявил о готовности участвовать в любых выборах после завершения войны. Однако источники издания утверждают, что настоящее содержание разговора было другим.
Больше подробностей - в материале РБК-Украина.