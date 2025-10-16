ua en ru
Лідер республіканців у Сенаті: час для розгляду санкцій проти РФ настав

Вашингтон, Четвер 16 жовтня 2025 21:52
Лідер республіканців у Сенаті: час для розгляду санкцій проти РФ настав Фото: Джон Тьюн, лідер республіканців у Сенаті США (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Іван Носальський

Сенат США може розглянути законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, який передбачає руйнівні санкції проти Росії.

Про це заявив лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Тьюн, коментуючи законопроєкт про нові санкції проти РФ, зазначив, що час для його розгляду "настав".

"Я думаю, нам потрібно рухатися вперед", - підкреслив він.

Тун уточнив, що зустрівся з Гремом для обговорення законопроєкту і що законодавці намагаються вирішити технічні питання, включно з порядком його реалізації. Мова про деталі, які викликали стурбованість Білого дому.

"Я думаю, зараз слушний час. Сподіваюся, нам вдасться поставити це на порядок денний", - зазначив республіканець.

Законопроєкт Грема про санкції проти РФ

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем підготував законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025, який передбачає наймасштабніші санкції проти Росії з початку війни. Його мета - змусити Кремль припинити агресію проти України та розпочати мирні переговори.

Зокрема, документ пропонує встановити 500-відсоткові тарифи на всі товари російського походження та аналогічні мита для країн, які продовжують закуповувати в Росії нафту, газ, уран і нафтопродукти.

Законопроєкт поки що не розглядали ні в Сенаті, ні в Палаті представників США на тлі спроб президента США Дональда Трампа домогтися завершення війни РФ проти України шляхом діалогу.

Зокрема, сьогодні, 16 жовтня, Трамп домовився про зустріч із Путіним у Будапешті. У Москві стверджують, що зустріч відбудеться найближчим часом. Точної дати поки що немає.

