"Возможно, сейчас не время": Трамп обсудит с республиканцами санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас, возможно, не время вводить новые санкции против РФ. В то же время он поговорит на эту тему с республиканскими лидерами в Конгрессе США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

В частности, журналисты попросили Трампа отреагировать на заявление лидера республиканского большинства в Сенате Джона Тьюна о поддержке законопроекта о новых санкциях против РФ.

"Посмотрим... Он еще не знаю об этом разговоре (телефонный разговор 16 октября между ним в главой Кремля Владимиром Путиным)", - ответил президент США.

Однако он отметил, что собирается поговорили с сенатором Тьюном, а также спикером Палаты представителей Майклом Джонсоном по поводу законопроекта о новых антироссийских санкций.

"Я поговорю с ними чуть позже, и я расскажу им об этом (разговор с Путиным - ред.), и мы примем правильное решение. Я не против ничего. Я просто говорю. Возможно, сейчас не идеальное время", - отметил Трамп.