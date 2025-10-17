ua en ru
В мире

"Возможно, сейчас не время": Трамп обсудит с республиканцами санкции против РФ

Пятница 17 октября 2025 02:30
"Возможно, сейчас не время": Трамп обсудит с республиканцами санкции против РФ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас, возможно, не время вводить новые санкции против РФ. В то же время он поговорит на эту тему с республиканскими лидерами в Конгрессе США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

В частности, журналисты попросили Трампа отреагировать на заявление лидера республиканского большинства в Сенате Джона Тьюна о поддержке законопроекта о новых санкциях против РФ.

"Посмотрим... Он еще не знаю об этом разговоре (телефонный разговор 16 октября между ним в главой Кремля Владимиром Путиным)", - ответил президент США.

Однако он отметил, что собирается поговорили с сенатором Тьюном, а также спикером Палаты представителей Майклом Джонсоном по поводу законопроекта о новых антироссийских санкций.

"Я поговорю с ними чуть позже, и я расскажу им об этом (разговор с Путиным - ред.), и мы примем правильное решение. Я не против ничего. Я просто говорю. Возможно, сейчас не идеальное время", - отметил Трамп.

Призыв к санкциям и диалог с Путиным

Напомним, 16 октября лидер республиканцев в Сенате США Джон Тьюн заявил, что Сенат может рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма, который предусматривает разрушительные санкции против России. По его словам, время для рассмотрения законопроекта пришло.

Однако в тот же день президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По итогу звонка глава Белого дома анонсировал новую встречу с главой Кремля.

По словам Трампа, он встретится с Путиным в Будапеште в течение ближайших двух недель. Ключевая тема переговоров - возможность прекращения "бесславной войны между Россией и Украиной.

