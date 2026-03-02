"Можливо, Орбан - маг": Зеленський потролив прем’єра Угорщини та відповів на умови Фіцо

"В супутник можна побачити технічні резервуари. Там розірваний один великий резервуар. Це те, що можна побачити. Пульт не побачиш в супутнику. Можливо Орбан - маг, що він під землею зміг побачити стан нафтопроводу через супутники. Я здивований, але, тим не менше, все буває", - сказав президент.

Зеленський також прокоментував вимоги Угорщини та Словаччини щодо відновлення "Дружби". Він наголосив, що ціна такому відновленню - життя українців, адже росіяни постійно повторно завдають ударів по енергооб'єктах.

"Хтось чув від Орбана або від Фіцо (прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, - ред.), що ми дуже вдячні Україні або дуже шкода сім'ї, рідних, близьких, які постраждали? Жодного слова. Крім того, що ми знову їм повинні", - зазначив він.

Запрошення Фіцо в Україну

Президент України підтвердив, що Фіцо погодився на особисту зустріч і додав, що очікує словацького прем'єра в Україні.

"Наша команда передала дати для зустрічі з 6-9 березня - обирайте дату. Фідбек медійний ми чули "давайте зустрічатися в якійсь державі". В якій я повинен державі з Фіцо зустрічатися? Де нафтопровід "Дружба"? В Україні. Я його запросив - він підтвердив, що приїде, welcome!", - сказав Зеленський.