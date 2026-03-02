"Возможно, Орбан - маг": Зеленский потроллил премьера Венгрии и ответил на условия Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский потроллил венгерского премьера Виктора Орбана из-за его заявлений о состоянии нефтепровода "Дружба".
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции.
Читайте также: Конец "Дружбы": как США и ЕС готовят финальный удар по энергетической империи Орбана
"В спутник можно увидеть технические резервуары. Там разорван один большой резервуар. Это то, что можно увидеть. Пульт не увидишь в спутнике. Возможно Орбан - маг, что он под землей смог увидеть состояние нефтепровода через спутники. Я удивлен, но, тем не менее, все бывает", - сказал президент.
Зеленский также прокомментировал требования Венгрии и Словакии по восстановлению "Дружбы". Он отметил, что цена такому восстановлению - жизни украинцев, ведь россияне постоянно повторно наносят удары по энергообъектам.
"Кто-то слышал от Орбана или от Фицо (премьер Словакии Роберт Фицо, - ред.), что мы очень благодарны Украине или очень жаль семьи, родных, близких, которые пострадали? Ни одного слова. Кроме того, что мы снова им должны", - отметил он.
Президент Украины подтвердил, что Фицо согласился на личную встречу и добавил, что ожидает словацкого премьера в Украине.
"Наша команда передала даты для встречи с 6-9 марта - выбирайте дату. Фидбек медийный мы слышали "давайте встречаться в каком-то государстве". В каком я должен государстве с Фицо встречаться? Где нефтепровод "Дружба"? В Украине. Я его пригласил - он подтвердил, что приедет, welcome!", - сказал Зеленский.
Напомним, 27 февраля Виктор Орбан поговорил с Робертом Фицо. По словам венгерского политика, оба премьера не согласны с тем, что возобновить работу нефтепровода "Дружба" невозможно из-за технических проблем.
По словам Орбана, технических препятствий якобы нет, а трубопровод закрыли "исключительно по политическим соображениям".
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы требует денег и поставки оружия в обмен на возобновление работы нефтепровода "Дружба".