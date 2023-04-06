Можливі атаки. Жителів Запоріжжя та області попросили обійтися без масових скупчень на Великдень

Жителів Запоріжжя та області попередили про ймовірність російських атак на Великдень. Їх попросили не збиратися у великі групи, створюючи масові скупчення людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Не варто сподіватися на затишшя у святкові дні, бо не виключається можливість ворожих атак", - сказав він під час зустрічі з представниками духовенства.

Він звернувся до мешканців регіону з проханням не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Перебувайте в укриттях, проведіть Великодні свята в безпеці, по можливості без масових скупчень. Бережіть себе та своїх близьких!", - додав він.

Нагадаємо, що буквально сьогодні керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що російські окупанти активізують авіацію на півдні України, що пов’язано з новою тактикою. Зокрема, росіяни прив'язують до безпілотників гранати та намагаються бити по скупченню людей.

Як повідомлялось, в ніч на Великдень в Києві діятиме комендантська година, яка триватиме як і завжди з 00:00 до 05:00.