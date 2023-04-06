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Возможны атаки. Жителей Запорожья и области попросили обойтись без массовых скоплений на Пасху

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Запорожье , Четверг 06 апреля 2023 11:25
Возможны атаки. Жителей Запорожья и области попросили обойтись без массовых скоплений на Пасху Фото: жителей Запорожья и области предупредили о вероятности российских атак на Пасху 16 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Жителей Запорожья и области предупредили о вероятности российских атак на Пасху. Их попросили не собираться в большие группы, создавая массовые скопления людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Не стоит надеяться на затишье в праздничные дни, потому что не исключается возможность вражеских атак", - сказал он во время встречи с представителями духовенства.

Он обратился к жителям региона с просьбой не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Находитесь в укрытиях, проведите Пасхальные праздники в безопасности, по возможности без массовых скоплений. Берегите себя и своих близких!", - добавил он.

Напомним, что сегодня руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что российские оккупанты активизируют авиацию на юге Украины, что связано с новой тактикой. В частности, россияне привязывают к беспилотникам гранаты и пытаются бить по скоплению людей.

Как сообщалось, в ночь на Пасху в Киеве будет действовать комендантский час, который продлится, как всегда, с 00:00 до 05:00.

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