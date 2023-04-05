Чи скасують комендантську годину в Києві на Великдень: відповідь КМВА

В ніч на Великдень в Києві діятиме комендантська година, яка триватиме як й завжди триватиме з 00:00 до 05:00.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.

Як пояснив голова КМВА Сергій Попко, комендантську годину не скасовували заради безпеки киян та гостей столиці. Водночас усі потреби вірян будуть повністю задоволені.

Служби священнослужителів транслюватимуть онлайн центральними телевізійними каналами та на інтернет-платформі Youtube, а також Facebook. Після завершення комендантської години кожен зможе піти до церкви й освятити великодній кошик.

"Не потрібно намагатися освятити кошики відразу по закінченню комендантської години. Не потрібно скупчуватися у великих кількостях в середині та біля храмів. Не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Священнослужителі усім освятять великодні кошики! І не забувайте про сигнали повітряної тривоги. При оголошенні небезпеки – прямуйте в найближче укриття", - заявив Попко.

Під час комендантської години заборонено:

перебувати на вулиці й у громадських місцях;

переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки;

Киян та гостей міста закликали розрахувати час й вчасно повернутись додому до початку комендантської години.