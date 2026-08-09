Не можете "поділити" паркан чи яблука? Юрист пояснив, що і кому насправді належить

Сусідські суперечки через межу ділянки, паркан чи плоди з гілок за ним - трапляються з давніх давен. Проте сьогодні все можна вирішити, спираючись виключно на закон.
Про це розповів у коментарі РБК-Україна адвокат із земельного права ЮК "Приходько та партнери" Дмитро Васюта.
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Експерт розповів, що в цілому право власності на паркан між сусідами у приватному секторі залежить від того:
"Конструкція - повністю належить тій людині, за чиї кошти та на чиїй території вона побудована (якщо інше не вирішено угодою між сторонами)", - пояснив Васюта.
Якщо паркан повністю зведений у межах конкретної земельної ділянки - він є власністю людини, якій вона (ця ділянка) належить.
"І ви самостійно несете витрати на його утримання", - повідомив юрист.
Якщо ж дві сторони спільно домовлялися про будівництво та ставили паркан рівно посередині - на лінії межі - він може вважатися спільною сумісною власністю.
"За наявності відповідної угоди (домовленості)", - уточнив Васюта.
У такому випадку, якщо один із сусідів відмовляється брати участь у ремонті чи догляді за парканом, "інша сторона має право стягнути з нього витрати на утримання".
"Але рекомендуємо укладати саме письмову угоду щодо визначення розмірів паркану, обов'язків сусідів щодо його утримання тощо", - зауважив адвокат із земельного права.
У приватному секторі нерідко трапляються ситуації, коли гілки дерев фізично "заходять" з однієї ділянки, на іншу (тобто з території власника дерева до його сусіда).
При цьому в декого може виникати питання: кому в такій ситуації "належать" плоди з них (яблука, груші, горіхи тощо).
Васюта пояснив, що "відповідь на дане питання регулюється не спеціальним законодавством, а загальними нормами Цивільного кодексу України".
Так, відповідно до частини 2 статті 189 ЦК України, "продукція, плоди та доходи належать власникові речі" (якщо інше не встановлено договором або законом).
Але згідно з частиною 5 статті 373 ЦК України, "власник земельної ділянки може використовувати на свій розсуд все, що знаходиться над і під поверхнею цієї ділянки":
"Отже, виходячи з вищезазначеного, плоди належать тому, в кого на ділянці вони фактично знаходяться", - підсумував юрист.
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