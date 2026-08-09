Не можете "поделить" забор или яблоки? Юрист объяснил, что и кому на самом деле принадлежит

Главное: Право собственности на забор : конструкция полностью принадлежит тому человеку, за чьи средства и на чьей территории она возведена (если нет другого соглашения).

: конструкция полностью принадлежит тому человеку, за чьи средства и на чьей территории она возведена (если нет другого соглашения). Два хозяина : если забор ставили ровно посередине - на линии границы между участками и по совместной договоренности - он может считаться общей совместной собственностью.

: если забор ставили ровно посередине - на линии границы между участками и по совместной договоренности - он может считаться общей совместной собственностью. Ремонт и расходы : если забор стоит в пределах вашего участка, вы самостоятельно его содержите.

: если забор стоит в пределах вашего участка, вы самостоятельно его содержите. Деньги на конструкцию : если забор - совместная собственность, но один из соседей отказывается участвовать в уходе за ним или ремонте - другая сторона имеет право взыскать с него расходы на содержание.

: если забор - совместная собственность, но один из соседей отказывается участвовать в уходе за ним или ремонте - другая сторона имеет право взыскать с него расходы на содержание. Совет юриста : лучше всего при строительстве забора заключать именно письменное соглашение (насчет определения его размеров, обязанностей соседей по его содержанию и т.д.).

: лучше всего при строительстве забора заключать именно письменное соглашение (насчет определения его размеров, обязанностей соседей по его содержанию и т.д.). Чьи плоды на ветвях "за забором": если ветки соседского дерева заступают на вашу территорию (например, яблоки или орехи висят над вашим участком), плоды принадлежат тому, на чьем участке они фактически находятся.

От чего зависит право собственности на забор

Эксперт рассказал, что в целом право собственности на забор между соседями в частном секторе зависит от того:

на чьем земельном участке он возведен;

есть ли договоренность между собственниками.

"Конструкция - полностью принадлежит тому человеку, за чьи средства и на чьей территории она построена (если другое не решено соглашением между сторонами)", - объяснил Васюта.

Кто должен ремонтировать забор между участками

Если забор полностью возведен в пределах конкретного земельного участка - он является собственностью человека, которому он (этот участок) принадлежит.

"И вы самостоятельно несете расходы по его содержанию", - сообщил юрист.

Если же две стороны совместно договаривались о строительстве и ставили забор ровно посередине - на линии границы - он может считаться общей совместной собственностью.

"При наличии соответствующего соглашения (договоренности)", - уточнил Васюта.

В таком случае, если один из соседей отказывается участвовать в ремонте или уходе за забором, "другая сторона имеет право взыскать с него расходы на содержание".

"Но рекомендуем заключать именно письменное соглашение насчет определения размеров забора, обязанностям соседей по его содержанию и т.п.", - отметил адвокат по земельному праву.

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"Соседские" ветки за забором - кому принадлежат плоды с дерева

В частном секторе нередко случаются ситуации, когда ветви деревьев физически "заходят" с одного участка на другой (то есть с территории владельца дерева к его соседу).

При этом у некоторых может возникать вопрос: кому в такой ситуации "принадлежат" плоды с них (яблоки, груши, орехи и т.д.).

Васюта объяснил, что "ответ на данный вопрос регулируется не специальным законодательством, а общими нормами Гражданского кодекса Украины".

Так, согласно части 2 статьи 189 ГК Украины, "продукция, плоды и доходы принадлежат собственнику вещи" (если иное не установлено договором или законом).

Но согласно части 5 статьи 373 ГК Украины, "собственник земельного участка может использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка":

если иное не установлено законом;

если это не нарушает права других лиц.

"Следовательно, исходя из вышеупомянутого, плоды принадлежат тому, у кого на участке они фактически находятся", - подытожил юрист.