Не можете "поделить" забор или яблоки? Юрист объяснил, что и кому на самом деле принадлежит

Соседские споры из-за границы участка, забора или плодов с ветвей за ним - случаются с давних времен. Однако сегодня все можно решить, опираясь исключительно на закон.
Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина адвокат по земельному праву ЮК "Приходько та партнери" Дмитрий Васюта.
Главное:
Эксперт рассказал, что в целом право собственности на забор между соседями в частном секторе зависит от того:
"Конструкция - полностью принадлежит тому человеку, за чьи средства и на чьей территории она построена (если другое не решено соглашением между сторонами)", - объяснил Васюта.
Если забор полностью возведен в пределах конкретного земельного участка - он является собственностью человека, которому он (этот участок) принадлежит.
"И вы самостоятельно несете расходы по его содержанию", - сообщил юрист.
Если же две стороны совместно договаривались о строительстве и ставили забор ровно посередине - на линии границы - он может считаться общей совместной собственностью.
"При наличии соответствующего соглашения (договоренности)", - уточнил Васюта.
В таком случае, если один из соседей отказывается участвовать в ремонте или уходе за забором, "другая сторона имеет право взыскать с него расходы на содержание".
"Но рекомендуем заключать именно письменное соглашение насчет определения размеров забора, обязанностям соседей по его содержанию и т.п.", - отметил адвокат по земельному праву.
В частном секторе нередко случаются ситуации, когда ветви деревьев физически "заходят" с одного участка на другой (то есть с территории владельца дерева к его соседу).
При этом у некоторых может возникать вопрос: кому в такой ситуации "принадлежат" плоды с них (яблоки, груши, орехи и т.д.).
Васюта объяснил, что "ответ на данный вопрос регулируется не специальным законодательством, а общими нормами Гражданского кодекса Украины".
Так, согласно части 2 статьи 189 ГК Украины, "продукция, плоды и доходы принадлежат собственнику вещи" (если иное не установлено договором или законом).
Но согласно части 5 статьи 373 ГК Украины, "собственник земельного участка может использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка":
"Следовательно, исходя из вышеупомянутого, плоды принадлежат тому, у кого на участке они фактически находятся", - подытожил юрист.
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